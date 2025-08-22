Karagümrük Göztepe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Karagümrük Göztepe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Karagümrük Göztepe Süper Lig maçı kaç kaç? Karagümrük Göztepe kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Karagümrük Göztepe canlı maç anlatımı ve Karagümrük Göztepe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

KARAGÜMRÜK GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Karagümrük Göztepe maçı 1-0'lık Göztepe üstünlüğüyle devam ediyor.

KARAGÜMRÜK GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

KARAGÜMRÜK GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Karagümrük Göztepe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Trabzonspor Eyüpspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KARAGÜMRÜK GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karagümrük Göztepe maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı.

KARAGÜMRÜK GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karagümrük Göztepe maçı İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
