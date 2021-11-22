Karadeniz sahil yolundan sonbahar manzaraları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz sahil yolundan sonbahar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

- Karadeniz sahil yolundan sonbahar manzaraları Karadeniz sahil yolunu çevreleyen ormanlarda sonbahar mevsimi ile birlikte oluşan birbirinden renkli görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

BARTIN (İHA) - - Karadeniz sahil yolundan sonbahar manzaraları

BARTIN - Karadeniz sahil yolunu çevreleyen ormanlarda sonbahar mevsimi ile birlikte oluşan birbirinden renkli görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu güzergahındaki ormanlarda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin onlarca tonunun bir arada buluştuğu ormanlardaki renklilik drone ile havadan görüntülendi.

Araçlarıyla Karadeniz sahil yolunu kullanan vatandaşlar kestane, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan karayolu ağı boyunca görsel bir şölene şahit oluyor.

Seyir halindeki sürücü ve yolculara eşsiz bir seyir keyfi sunan sonbahar manzaraları fotoğraf tutkunlarına da birbirinden renkli kareler sunuyor.

Karadeniz sahil yolundan sonbahar manzaraları

Karadeniz sahil yolundan sonbahar manzaraları

Karadeniz sahil yolundan sonbahar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title