Karadeniz'den Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım desteği

25.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:29

Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'tan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye destek ekipler ile yardım malzemeleri gönderildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun depremin yaralarını sarmak için seferber olduğu bildirildi.

Deprem bölgesindeki gelişmelerin anlık olarak takip edildiği belirtilen açıklamada, "İhtiyaç ve talep edilmesi halinde deprem bölgesine sevk edilmek üzere ilimizdeki arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, iş makineleri, gerekli teçhizat ve donanım, personel hazır hale getirildi. Bu ekiplerimizden 2 araç ve 8 personelden oluşan UMKE ekibi Elazığ'a, Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 2 bin kişiye hizmet verebilen mobil mutfak tırı 5 personeliyle Malatya'nın Pötürge ilçesine sevk edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, deprem bölgesine çeşitli ihtiyaç malzemelerinin de gönderildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, AFAD'ın koordinasyonunda Ordu Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla vatandaşlarımızdan temin edilen, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan battaniye, uyku seti, çocuk bezi ve kışlık kıyafetlerden oluşan malzemeleri taşıyan 2 tır da deprem bölgesine hareket etmiştir. Hepimizi büyük bir üzüntüye sevk eden depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle 26 Ocak Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığımız 15. Çambaşı Kar Festivali iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar da duyarlılık gösterdi.

Belediye binasına getirilen yardım paketlerinin içerisinde çıkan notu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından paylaştı.

Güler, notun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Elazığ'daki depremden ötürü başlattığımız yardım kampanyası için vatandaşlarımızdan gelen bir poşetin içinden çıkan mektup. Muhtemelen bir çocuk yazmış. Ne kadar güzel bir millet olduğumuzu böyle günlerde daha iyi anlıyorum. Biz birlikte çok güzeliz." açıklamasında bulundu.

Notta ise şu sözler yer aldı:

"Elazığ'daki depreme çok üzüldük. Bizleri sarsıntısı bile çok korkuttu. Siz ise yıkımı yaşamışsınız. Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek. O zaman belki içimiz daha rahat ederdi ama havalar soğuk diye hem battaniye koyduk hem de kardeşliğimizle içiniz ısınsın diye size bunu yazmak istedim. Umarım kaybolmaz ve okursunuz. Bizi yanınızda hissedin. Allah sizi çok korusun. Ordu'dan sizler için dua ediyoruz."

Trabzon

Trabzon'dan da Elazığ ve çevre illere dün gece itibariyle yardım kampanyası başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun dün gece sosyal medya hesabından depremzedelere yönelik yaptığı yardım çağrısının ardından Trabzonlular seferber oldu.

Vatandaşlar battaniye, kışlık eşya ve ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Trabzon Büyükşehir Belediyesine akın etti. Gece boyunca kamyonlara yüklenen yardımlar, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere birçok şehirde hissedilen depremde 22 vatandaşın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak da tüm imkanlarla depremzedelerin yanlarında olduklarını vurgulayan Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Trabzonlu iş adamlarımız ve hemşehrilerimiz gece boyunca belediyemize gelerek yardımlarını eksik etmedi. Biz de bir tır dolusu Trabzon ekmeğimizi Vakfıkebir Belediyemiz, Şalpazarı ve Beşikdüzü Kaymakamlıklarımız tarafından hazırladık. 27 bin meyve suyu, 200 bin kek, 14 bin çorap, bin helva, 2 bin 500 bere, 2 bin 500 kaşkol, 2 bin 500 eldiveni bölgeye gönderdik. "

Ataman, ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesinin iş makineleriyle çok sayıda personelin ihtiyaç olması halinde bölgeye gitmek üzere hazır bekletildiğini kaydetti.

Rize

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Ankara AFAD Başkanlığı koordinesinde Rize'den dün gece bölgeye 2 UMKE ve 1 ambulans ile 12 sağlık personelinin intikal ettirildiği belirtildi.

Kentte faaliyet gösteren AKUT Rize ekibinin de 2 araç ve 10 kişilik arama kurtarma ekibi ile bölgeye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Hali hazırda deprem bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi durumunda hemen hareket edecek şekilde Rize AFAD Müdürlüğü, sağlık, UMKE, RİKE ve Çayeli Bakır İşletmelerine bağlı arama kurtarma ve benzeri ekip, personel ve ekipman hazır bekletilmektedir. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, deprem nedeniyle Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 13'üncüsü yapılacak "Kardan Adam Şenlikleri" kapsamında planlanan konser ve eğlence içerikli bölümlerin ertelendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığımızca yapılan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı gereğince kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yapacakları yardımlar AFAD koordinesinde yürütülmektedir. Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0312 258 23 23 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiği belirtilmiştir. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı gereği ilimiz genelinde herhangi bir yardım kampanyası gerçekleştirilmeyecek, yardımsever halkımız tarafından bölgeye ulaştırılmak istenilen yardımlar AFAD Başkanlığının ilgili telefon numarası aranarak yapılabilecektir."

Giresun

Giresun Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı, bebek maması, bebek bezi, kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor.

Şu ana kadar 2 tır dolduran yardım malzemeleri toplanmaya devam ederken, tırlar kısa süre sonra yola çıkacak.

AKUT Giresun ekibi de 2 araç ve 10 gönüllüsüyle dün gece saatlerinde deprem bölgesine hareket etmişti.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan da bir aylık maaşını depremzedelere bağışlayacağını bildirdi.

Artvin

Artvin AFAD Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Artvin'den 4 arama kurtarma personeli, 8 sağlık personeli, 1 ambulans ve 2 arama kurtarma aracı dün gece itibarıyla deprem bölgesine hareket etti.

Bayburt

Bayburt'tan da AFAD, UMKE ve 112'den 14 kişi ve 4 araç, dün gece itibarıyla deprem bölgesine hareket ederek çalışmalara katıldı.

Kaynak: AA