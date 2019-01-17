Karadeniz'deki Fırtına Balık Fiyatlarını İkiye Katladı

Ordu genelinde etkili olan fırtına, balıkçıları da etkiledi. Tekneler denize açılamadığından hamsi avlanamadı, diğer balıkların fiyatları da 2 katına kadar yükseldi.

Ordu genelinde iki gündür etkili olan fırtına, kar yağışı ve sağanak yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Karadenizli balıkçılar, olumsuz hava şartlarından dolayı denizlerde avlanamadı. Özellikle hamsi avının olmadığı bölgede, diğer balıkların fiyatları da neredeyse iki katına yükseldi. Balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte fiyatların düşüşe geçeceğini aktardı.

"Şu anda tezgahlarda hamsi yok"

Ordulu balıkçılardan Ferhat Dönek, 2 gündür etkili olan fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını söyledi. Hava şartlarından dolayı büyük teknelerin açılabildiğini ifade eden balıkçı Ferhat Dönek, "Onlar da şu anda istavrit, çinekop, barbun ve tirsi avlıyor. Akabinde tezgahlarda havuz balıkları dediğimiz levrek ve çupra balıkları var. Havaların açılmasıyla birlikte tezgahlarda yine balık olacak" dedi.

Fiyatların biraz pahalı olduğuna da değinen Ferhat Dönek, "Hamsi fırtınadan önce 25-30 TL'yi budu, şuan fırtınadan dolayı yok. Mezgit 20, istavrit 15, barbun 25, çinekop 30, havuz balıkları olan levrek 35 çupra 35 ve somon da 25 TL'den sayılıyor. Hava şartlarında yaşanan olumsuzluktan önce deniz balıklarındaki fiyatlar biraz daha uygundu. 2 gündür etkili olan hava muhalefeti nedeniyle tezgahlarda olmayan hamsi, havaların düzelmesiyle tezgahlarda yerini alacaktır" şeklinde konuştu.

Bazı balıkların fiyatı 2 katına kadar yükseldi

Balıkçı Aziz Ceylan ise hava muhalefetinden dolayı balıkların az çıktığına değindi. Ceylan, "Kayıkların üçte biri denize çıkıp, az miktar balık tutabiliyor. Bu nedenden dolayı fiyatlar yüksek. Hava şartlarının elverişli olduğu zaman bütün kayıklar açıldığı için fiyatlarda oynama oluyor. Bol çıkan balık her zaman uygun, az çıkan pahalı olur. Şu an olumsuz hava şartlarından dolayı fiyatlarımızda bayağı bir yükselme var. Mezgit 15-20 TL arasında seyrediyor. Hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda 10 TL'ye kadar atılıyordu. İstavrit balığı 7-8 liraya satılırken, şimdi 15 liraya kadar çıktı. 7-8 liraya satacak olduğumuz balığı, 15 liraya satıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hamsinin olmaması, diğer balık fiyatlarını etkiledi"

Ceylan, hamsinin olmamasından dolayı fiyatların yükseldiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hamsinin olmaması balık fiyatlarını etkiliyor. Hamsi bugün yok, dün vardı ve 20 TL'den satılıyordu. Hamsi olduğu zaman talep çok olduğundan diğer balıkların fiyatları da düşüyor. Bugün hamsi olmadığı için balık fiyatları yükselişe geçti."

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir de fırtına ve yağış nedeniyle iki gündür balıkçıların denize açılamadığına dikkat çekerek, "Bu nedenle de balık fiyatlarında artış yaşandı. Hamsi ise hiç yok. Havadan dolayı deniz dalgalıydı. Zaten fırtınadan dolayı ağaçlar yıkıldı, çatılar uçtu. Durum böyle olunca haliyle denizde de olumsuz etkilenme oldu. Balıkçılarımız iki akşamdır denize çıkmıyor ama Allah izin verirse bu akşam denize çıkılacak. Bu süre zarfında sadece büyük tekneler denize açılabildi ancak miktar olarak fazla avlanamadı" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA