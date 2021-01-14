Karadağ A Milli Futbol Takımı'nın başına Miodrag Radulovic getirildi
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Karadağ A Milli Futbol Takımı'nın başına Miodrag Radulovic getirildi

14.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:00
Karadağ A Milli Futbol Takımı'nın başına Miodrag Radulovic getirildi

Karadağ A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü 53 yaşındaki Miodrag Radulovic oldu.

Karadağ A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü 53 yaşındaki Miodrag Radulovic oldu.

Bosna Hersekli teknik direktör Faruk Hadzibegic'in 31 Aralık'ta sona eren sözleşmesini uzatmama kararı alan Karadağ Futbol Federasyonu, bu göreve Karadağlı Radulovic'i getirdi.

Radulovic, federasyon binasında düzenlenen imza töreninde, ülkesinin milli takımı çalıştıracak olmasından dolayı gururlu olduğunu belirterek, kendisine güvenen federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerini de değerlendiren Radulovic, "Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz, ancak en çok da kendimize saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Radulovic, iyi sonuçlar elde etmek için gerekli tüm koşullara sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, Radulovic'in yardımcılıklarını ise Miodrag Dzudovic, Bozidar Vuksanovic, Nenad Stankovic ve Srdjan Kljajevic yapacak.

Daha önce Karadağ'ın genç milli takımının yanı sıra Lübnan ve Myanmar'ı çalıştıran Radulovic, Karadağ A Milli Futbol Takımı'nın altıncı teknik direktörü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

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