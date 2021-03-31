Karacabey'de hedef galibiyet
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Karacabey'de hedef galibiyet

Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN - Haberler | Spor
Karacabey'de hedef galibiyet

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, bu hafta Mamak Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, bu hafta Mamak Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda oynadığı Kırşehir Belediyespor mücadelesinden 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Karacabey, bu hafta evinde oynayacağı Mamak Futbol Kulübü maçından 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

Yarın saat 15.00'te ilçe stadında oynanacak Karacabey Belediyespor-Mamak Futbol Kulübü karşılaşmasını İstanbul Bölgesi'nden Can Cengiz, Süleyman Yavaşoğlu ve Selim Şenöz hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Aygün yapacak.Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Geçtiğimiz hafta Kırşehir deplasmanından istemediğimiz bir sonuç alarak mağlubiyet ile ayrıldık. Bu hafta tüm hazırlıklarımızı kendi evimizde oynayacağımız Mamak Futbol Kulübü karşılaşmasını kazanmak için yaptık. Hedefimiz sahadan 3 puan ile ayrılmak. Bunun için elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

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