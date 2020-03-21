SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz: Bu başarının diğer kulüplere de örnek... - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Erdoğan Yılmaz, Karacabey, Spor

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz: Bu başarının diğer kulüplere de örnek...

Ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'da teknik direktör Erdoğan Yılmaz, "Bu başarının diğer kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum.

21.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:55
Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz: Bu başarının diğer kulüplere de örnek...

Ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'da teknik direktör Erdoğan Yılmaz, "Bu başarının diğer kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum. Sonuçta herkese sadece yıldız oyuncularla şampiyon olunmadığını göstermiş olduk" dedi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karacabey Belediyespor, ligde en son 13'üncü haftada aldığı Altındağ Belediyespor yenilgisinin ardından oynadığı 15 mücadeleden 11 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürdü ve ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek, TFF 2'nci Lig'e adım attı."BİZ ZATEN ŞAMPİYONDUK"Şampiyonluğu değerlendiren Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, "Biz zaten şampiyonduk, Pazarspor maçının ardından da bunu resmileştirmiş olduk. Ama asla rehavete kapılmayacağız ve çıkıp kalan maçlarımızı da şampiyon bir takıma yakışır şekilde oynayacağız" dedi."DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM ETTİK"Başarılı teknik adam, ligin 21'inci haftasında oynanan Nevşehir maçının ardından puan farkının 10'a çıkmasıyla şampiyonluğun en iddialı takımı olduklarını belirterek, "Bir ligin ikinci yarısında liderle altındaki takımlar arasında puan farkı 10'a çıktıysa bunu kapatmak zaten çok zordur. Biz Nevşehir maçının ardından zaten şampiyon olma yolunda büyük bir adım atmıştık. Puan farkı açıldı diye gevşemedik ve oyun disiplininden hiçbir zaman kopmadık. Her zaman disiplinli bir şekilde yolumuza devam ettik ve başarı zaten gelmiş oldu" diye konuştu."BAŞARININ YALNIZCA YILDIZ OYUNCULARLA GELMEDİĞİNİ İSPATLADIK"Elde ettikleri başarının, bir ekip başarısı olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bazıları bizi, rakibi ezen, tek kale oynayamayan bir takım olamamakla eleştirse de, ama biz disiplinli ve mücadeleci bir futbolla istikrar yakalayarak başarıya ulaştık ve şampiyon olduk. Belki farklı skorlarla maçlar kazanamadık ama şunu herkese ispatladık ki, başarı sadece yıldız oyuncularla gelmiyormuş. Bu başarı büyük bir ekibin başarısıdır. Bu başarı, herkesin kendi sınırında kalmasının, kimsenin kimseye karışmamasının getirdiği başarıdır. Sonuçta yıldız futbolcularımız yok ama disiplinli mücadele eden oyuncularımız var. Bu başarının diğer kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum. Sonuçta herkese sadece yıldız oyuncularla şampiyon olunmadığını göstermiş olduk" ifadelerini kullandı."ÖRNEK OLMASI GEREKEN BİR BAŞARI"Şampiyonluğun örnek bir başarı olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Şunu da belirtmek isterim ki, bu başarıda pay sahibi olan oyuncularıma, yönetimimize, teknik heyete, personele, kısacası emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şampiyonluğumuz futbolun bir mucizesi değil, doğru bir işleyişin sonucudur. Bu işleyiş de, yönetimden oyunculara kadar olan herkesin kendi sınırında kaldığı bir işleyiştir. Tekrar söylemek gerekirse, bu tüm kulüplere örnek olması gereken bir başarıdır. Şampiyonluğumuz Karacabey'e hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Spor Manşet

Haberler

Bu halini unutun! İşte Boateng'in yeni imajı Spor
Bu halini unutun! İşte Boateng'in yeni imajı
Arda Turan'dan dikkat çeken Fatih Terim sözleri Spor
Arda Turan'dan dikkat çeken Fatih Terim sözleri
Herkes ona hayran! Barcelona'dan sonra bir dev daha peşinde Spor
Herkes ona hayran! Barcelona'dan sonra bir dev daha peşinde
Kriz sonrası G.Saray'da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti Spor
Kriz sonrası G.Saray'da 3 ismin yaptığı hareket, gönülleri fethetti
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool'un yıldızı Spor
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Hedef Liverpool'un yıldızı
Galatasaray'da koronavirüs paniği! Bir yönetici daha hastaneye başvurdu Spor
Galatasaray'da koronavirüs paniği! Bir yönetici daha hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
'Deniz Aytekin koronavirüs oldu' iddialarına babasından yalanlama
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı
İrina Moroziuk'un 'Evde kal' paylaşımı olay oldu
İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Soral Sinan Akçıl Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Karar İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz: Bu başarının diğer kulüplere de örnek... - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 12:44:25. #1.15#
title