Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
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Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1

27.01.2021 16:22 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:27
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Deniz Sercan Akgül (x), Barış Çiçeksoylu (x), Çağrı Ateş (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (xx) - Hasan (xxx), Sergen (xx), Yusuf (xx) (Dk.69 Ömer Faruk), İlyas (xx), Alper (xx) (Dk.88 Abdullah), Taşkın (xx) (Dk.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül (x), Barış Çiçeksoylu (x), Çağrı Ateş (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel (xx) - Hasan (xxx), Sergen (xx), Yusuf (xx) (Dk.69 Ömer Faruk), İlyas (xx), Alper (xx) (Dk.88 Abdullah), Taşkın (xx) (Dk.83 Gökhan), Onur (xx), Rasimcan (xx), Sadık (xx), Ömer Çetinbaş (xx)GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (x) - Recep (x), Oğuz (xx), Metincan (x) (Dk.90 Kerem), Birkan(x) (Dk.85 Mustafa), Ömer (x), Mert (xx), Faruk (x), Hakkı (x), Özgür (x), Hakan (x)GOLLER: Dk.21 Alper (Karacabey Belediyespor) - Dk.12 Metincan (P) (GMG Kastamonuspor)SARI KARTLAR: Onur, Sergen, Ömer Çetinbaş (Karacabey Belediyespor) Faruk, Recep (GMG Kastamonuspor)KIRMIZI KART: Dk.90 Hakkı (GMG Kastamonuspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kaldı.6'ncı dakikada Recep'in vuruşunda kaleci Veysel topu kornere çeldi.12'nci dakikada ceza sahasına giren Oğuzhan'ın Rasimcan tarafından düşürülmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Metincan topu filelere gönderdi: 0-1.21'inci dakikada Alper ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.74'üncü dakikada GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş yaptığı itiraz sonucunda hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.75'inci dakikada Metincan'ın vuruşunda kaleci Veysel topu ceza sahasına çeldi.87'nci dakikada Ömer Faruk'un vuruşunda top kaleci Atakan'da kaldı.90'ıncı dakikada Hakkı yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Karacabey Belediyespor, GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.

- Bursa
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
Karacabey Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

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