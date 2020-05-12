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Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı

Karacabey Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Ülker, Acun Ilıcalı ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtirken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da sadece futbolda değil voleybol, güreş, basketbol ve sporun hemen her branşında disiplinle devrim yaptıklarını söyledi.

Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
12.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:11

Acun Ilıcalı'nın kulübü alacağı haberlerinin çığ gibi büyümesi sonucu Kulüp Başkanı İsmail Ülker ve Belediye Başkanı Ali Özkan ortak basın açıklaması yaptı.

Kulüp Başkanı İsmail Ülker, "Kulüp olarak maceramız, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın gayretleriyle başladı. Bu yıl, üstün bir performans sergileyerek, 3.Lig 3. Grup'ta ligler tamamlanmadan şampiyonluğunu ilan eden tek takım olduk. Acun Bey'e çağrıda bulunduğum tweet konusuna gelince, sosyal medyadan Acun Bey'in bir takım aradığını duyduk. Bunun ardından biz de kendisine, 'Karacabey Belediyespor olarak görüşelim' şeklinde bir tweet attık. Bu paylaşımın açıkçası bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Ama birçok haber kanalında gündem oldu. Acun Bey'den henüz bir dönüş olmadı. Biz teklifimizi yaptık. Kendisiyle her türlü iş birliğine açığız" dedi.

"DEVRİM YAPTIK, BÜYÜK BAŞARILAR YAKALADIK"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "Biz, 2014 yılında bu yola çıktık. 2. amatör kümede bir takımımız vardı. Daha sonra sırasıyla birinci amatör küme, süper amatör küme, BAL ligi ve 3. Lig'e çıktık. 3.Lig'de de bu yıl, maçların bitimine 6 hafta kalmasına rağmen Karacabey Belediyespor, en yakın rakibine 19 puan farkla şampiyonluğunu ilan eden, Türkiye'deki tek takım unvanını koruyor. Biz sadece futbolda değil voleybolda, güreşte, basketbolda, yani sporun hemen her branşında devrim yaptık ve büyük başarılar yakaladık. Acun Bey'in Avrupa'dan bir kulüp alarak, spor camiasına adım atacağının haberi çeşitli haber kanallarında yayınlanınca, Kulüp Başkanımız İsmail Ülker de kendisine bir tweet atıp, 'Avrupa'dan bir kulüp alacağınıza, Türkiye'de milli, yerli hamlelerin ön plana çıktığı bir dönemde yerli bir kulüple iş birliği yapmanız, ona destek olmanız takdire şayan bir hareket olacaktır' dedi. Şunu açıkça belirtmeliyim ki Türkiye'de maçların bitimine 6 hafta kala 19 puanla açık ara şampiyonluğunu ilan eden Karacabey Belediyespor'u, biz sezon başında kurduğumuz zaman, 'bu teknik direktör ve bu futbolcularla küme düşerler' diyorlardı. 'Düşerler' dedikleri takım, açık ara şampiyon oldu. Bunun sırrı da disiplinli çalışma, birlik ve beraberlik içerisinde olma ve olumsuz hiçbir harekete ve kişiye müsamaha göstermeme" diye konuştu.

Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı

Kaynak: İHA

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