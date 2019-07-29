Karacabey Belediyespor'da transfer

Spor Toto 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulüp, Gölcükspor'dan stoper Onur Özcan, Artvin Hopaspor'dan stoper Rasimcan Değirmenci ve Nazilli Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Said Can Açıkalın ile sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, "Kadromuzu 3 transferle güçlendirdik. Yeni aldığımız oyuncularla 1 yıllık sözleşme imzaladık. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız ligde üst sıralarda yer almak." dedi.

Kaynak: AA