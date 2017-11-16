Karabük Tso'dan Yerli Otomobil Fabrikası Kurulması İsteği
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Karabük TSO olarak başından itibaren yerli otomobil fabrikası kurulmasını desteklediklerini kaydetti.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Karabük TSO olarak başından itibaren yerli otomobil fabrikası kurulmasını desteklediklerini kaydetti.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile otomobil fabrikasının Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulabileceğine dair görüşmeler yaptıklarını söyleyen Özcan, bu konuda ısrar ve görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.
TSO Başkanı Özcan yayınladığı açıklamada,"Bunun yanı sıra, Türk milletinin bir rüyasının sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu görmekteyiz. Ancak üzülerek müşahede etmekteyiz ki, projenin imzası bile bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Şurası bilinmelidir ki, Karabük TSO olarak her ne olursa olsun biz bu projenin başarıya ulaşması için elimizden gelen gayreti ardına kadar göstereceğiz. Kaldı ki, projenin başarılı olacağı, ortalığı esir almaya çalışan karamsar senaryolardan da bellidir. Her zaman yerli ve milli düşünceyi kendisine rehber edinmiş Karabük TSO yönetimi olarak, Karabük halkının geleceğine katkı sunmak ve Türk milletinin menfaatlerini küresel ölçekte muhafaza etmek amacıyla yeni bir projeye imza atmanın gururunu yaşamaktayız. Teknopark ve Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesini Karabük'e kazandırmanın ardından, Yenice Mobilya Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin başvurusunu da 14 Kasım 2017 tarihi itibariyle yapmış bulunmaktayız. Amacımız Karabük'ü tam kapasite olarak ekonomiye kazandırmak ve bu sayede teknoloji odaklı sürdürülebilir, kalıcı ve optimum bir iktisadi tablonun oluşumuna katkı sağlamaktır. Bu sayede Karabük'te istihdam artacak, yeni iş fırsatları doğacak, halkımızın refah seviyesi yükselecek ve üyelerimize piyasada kalıcılık sağlanacaktır. Karabük'ü ulusal, bölgesel ve küresel rekabette daha üst sıralara taşıyabilmek adına yürüttüğümüz bu çalışmaların Karabük'e hayırlı olmasını temenni ederken, proje paydaşlarımıza, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Faruk Özlü'ye, Karabük Valiliğine ve Karabük Milletvekillerine desteklerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunarız." dedi. - KARABÜK