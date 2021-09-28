Karabük'ten kısa kısa

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra öğrencilerine kavuştu.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'la ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı KBÜ'de sınıflar, laboratuvarlar ve ortak yaşam alanları, güz yarı yılı öncesi kullanıma uygun hale getirildi.

Ayrıca, KBÜ tarafından öğrencilerin HES kodu ve risk durumu Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden günlük olarak takip edilecek. Riskli durumda olan öğrencilerin bu durumu belgelendirmeleri koşuluyla riskli bulunduğu süre devamsızlıktan sayılmayacak.

Derslerin başında akademisyenler tarafından öğrencilere salgınla mücadelede aşı olmanın önemi hususunda bilgilendirmeler yapılacak.

Öğrencileri tekrar kampüste görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Refik Polat, yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Minik öğrenciler itfaiyecilerle tatbikat yaptı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden minik öğrenciler, tatbikata katıldı.

İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü, minik öğrencilere yangından korunma, müdahale ve tahliye konusunda bilgi verdi.

Tatbikata katılarak yangın söndürme hortumunu kullanan öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

Çocukların erken yaşta bu tür eğitimleri almasının önemine işaret eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz okullarla ilgili çalışmalarını uzun süreden beri devam ettirmekteler. Çocuklarımıza yangın gördüklerinde yangın ihbar hattının aranması gerektiğinden, yangına karşı alınması gereken önlemlere, yangından uzak durulmasına kadar pek çok konuda bilgiler veriliyor." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Safranbolu ilçesinde motosikletin otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ö.E.M. yönetimindeki 78 SH 836 plakalı otomobil, Yenimahalle Mutlu Sokak ile Bağlar Caddesi'nin birleştiği kavşakta, S.B.Ö'nün kullandığı 67 ZP 408 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletteki N.G, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ovacık'ta asfalt çalışması

Ovacık Kaymakamı Osman Kurt ve Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Ovacık ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Görevlilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sözen, çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.