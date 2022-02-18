Karabük'te su fiyatlarına yüzde 7 indirim yapıldı - Haberler
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Karabük'te su fiyatlarına yüzde 7 indirim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Karabük'te su fiyatlarına yüzde 7 indirim yapıldı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, su fiyatlarında yüzde 7 KDV indirimi yaptıklarını duyurdu.

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, su fiyatlarında yüzde 7 KDV indirimi yaptıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin su fiyatları ile ilgili indirim yapılması talimatıyla birlikte belediyeler harekete geçti. Karabük Belediyesi talimata uyarak su fiyatlarında yüzde 7 KDV indirimi yapıldığını duyurdu.

Belediye Başkanı Rafet Vergili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın talimatlarıyla, su fiyatlarına yüzde 7 KDV indirimi yaptık. Değerli hemşehrilerimizin bilgilerine arz ederim" ifadelerine yer verdi.

Yapılan indirimler vatandaşların üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

cumhurbaşkanı, Rafet Vergili, Karabük, su, Ekonomi, Haberler

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