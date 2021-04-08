Karabük'te Nisan ayında kar yağışı

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Karabük'te Nisan ayında kar yağışı Karabük'ün yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Karabük'te Nisan ayında kar yağışı

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidi nisan ayında etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü.

Öte yandan İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolu kemikli rampalarında da kar yağışının şiddetini giderek artırdığı öğrenilirken kar yağışının yüksek kesimlerde yarın ve Cumartesi günü de etkili olacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI