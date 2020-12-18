Cip ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara istikametine giden C.Ö'nün kullandığı 34 BBP 497 plakalı cip, Mermer kavşağında, B.K. idaresindeki 81 AAP 173 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, cipteki Z.Ö. ve F.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karabük'te cip ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde cip ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara istikametine giden C.Ö'nün kullandığı 34 BBP 497 plakalı cip, Mermer kavşağında, B.K. idaresindeki 81 AAP 173 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, cipteki Z.Ö. ve F.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı