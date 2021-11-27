(Düzeltme) Karabük Günleri'nin en ilgi çeken stantı... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit aşı için ikna etmeye çalıştı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - YENİKAPI'da düzenlenen Karabük Günleri'nde, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de stant açtı. Stantta hala aşı olmamış kişilere bilgi verilerek aşı olmasına ikna edilmeye çalışıldı. Çam ve Sakura Hastanesi Başhekimi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Delta varyantının hakim olduğu dönemde, aşısız durmak çok büyük cesaret çünkü, yoğun bakıma giren hastalar bu dönem çok kötü geçiriyor bu süreci. Bu stantta hafta içi günlük 50-60 kişiyi aşıladık ama bugün 100'lerin üzerine çıkacağını tahmin ediyorum" dedi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Karabük Günleri'nde çok sayıda stant açıldı, şehrin yöresel ürünleri tanıtıldı. Ancak ilgi çeken bir stant daha vardı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de etkinlik alanında stant açtı. Stantta hastanenin Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yer aldı. Aşı olmayanlarla konuşarak, aşı olmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. İkna olanlar stantta aşıları yapıldı. Aynı zamanda pandemi sürecinde kan ve organ bağışçısı sayılarının azaldığını söyleyen Prof. Dr. Yiyit, organ ve kan bağışı için de stantta çalışma yaptıklarını belirtti.

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"AŞI OLMAMIŞTIM, NURETTİN HOCAYI GÖRÜNCE BURADA AŞI YAPTIRDIM"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi standında ilk doz aşısını yaptıran Seher Karadayı, "Hiç aşı olmamıştım. Aşı olmaktan kaçıyordum. Aşı karşıtı değildim ama ameliyat olmuştum, aile hekimim aşı olma demişti. Ben de olmadım. Nurettin Hoca da benim doktorumdu burada da onu görünce aşı olmak için ikna oldum" diye konuştu.