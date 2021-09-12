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Karabörklü Camii İbadete Hazır

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Karabörklü Camii İbadete Hazır

2020 Ocak ayında meydana gelen depremde hasar gören ve güvenlik sebebiyle yıkılan Akhisar ilçesi Karabörklü Camii'nin yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni camii inşa edildi.

2020 Ocak ayında meydana gelen depremde hasar gören ve güvenlik sebebiyle yıkılan Akhisar ilçesi Karabörklü Camii'nin yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni camii inşa edildi. Önümüzdeki günlerde camiinin ibadete açılması planlanırken, Kabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre, "Cengiz başkanımız sağ olsun, bizi hiç yalnız bırakmadı. 110 gün gibi kısa bir sürede camimizde çalışmalar tamamlandı" dedi.

Akhisar ilçesi Karabörklü Camii, geçtiğimiz yıl Ocak ayında meydana gelen depremde ağır hasar aldı ve güvenlik sebebiyle yıkımı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de o süreçte mahalleye yaptığı ziyarette, yeni cami yapımı noktasında söz vermişti. Plan proje ve ihale aşamasının ardından kısa süre önce, camide inşaat çalışmaları başlamıştı. 110 gün gibi sürede de Karabörklü Camii ibadete hazır hale getirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte camide incelemede bulundu.

"Cengiz başkan bizi hiç yalnız bırakmadı"

Topkaya aracılığıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileten Karabörklü Mahalle Muhtarı Muammer Emre, "Camimiz depremde büyük hasar görmüştü. Cengiz başkanımız sağ olsun, o süreçte bizi hiç yalnız bırakmayarak, caminin yıkım ve yapımı bizde olsun ifadelerinde bulunmuştu. Plan ve proje aşamasından sonra hızla inşaatı başladı. Planlanan süreden kısa bir sürede, 110 gün gibi bir sürede camimizin inşaatı bitti. Önümüzdeki günlerde ibadete açacağız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Duygulanmamak elde değil" dedi.

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