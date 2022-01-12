Karabağlar'da yapımı tamamlanan spor tesisleri açıldı

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapımı tamamlanan 6 halı saha, 1 basketbol sahası ve 2 seyyar havuz hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabağlar Kaymakamlığı koordinasyonunda yapımı tamamlanan tesislerin açılışı gerçekleşti. Açılışlara İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin katıldı. Açılışı gerçekleştirilen 6 halı saha, 1 basketbol sahası ve 2 seyyar havuzda gençler, sporcu hazırlık odaları ve ışıklandırma altyapısıyla gece maçlarında da buluşabilecek.

Ayrıca yüzme antrenörleri eşliğinde yaz aylarında hizmet veren seyyar havuzlar, gençlere mahallelerinde yüzme imkanı sunacak. - İZMİR