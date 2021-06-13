Son dakika haber! Karabağ Savaşı Gazileri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: "Geçit töreninde görüşmek kısmet olmadı, bizi ziyaret etmesini isteriz"
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Son dakika haber! Karabağ Savaşı Gazileri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: "Geçit töreninde görüşmek kısmet olmadı, bizi ziyaret etmesini isteriz"

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

Son dakika haberi... - Karabağ Savaşı Gazileri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: "Geçit töreninde görüşmek kısmet olmadı, bizi ziyaret etmesini isteriz" Karabağ Savaşı Gazileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

- Karabağ Savaşı Gazileri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj:

"Geçit töreninde görüşmek kısmet olmadı, bizi ziyaret etmesini isteriz"

BAKÜ - Karabağ Savaşı Gazileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi. 1 günlük izinle hastaneden çıkan ve İHA aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Karabağ Savaşı gazileri, "Geçit töreninde hastanede olduğumuz için kendisini göremedik. İnşallah bu gelişinde bizi ziyaret eder ve görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Karabağ Savaşı Gazileri, tedavi gördükleri hastaneden 1 günlük özel izinle çıktılar. Bakü caddelerinde dolaşan gaziler, halkın büyük ilgisiyle karşılaştı ve İhlas Haber Ajansı'na da özel açıklamalarda bulundu. Gazi Hasan Mehdiyev, A Milli Futbol Takımı'nın Bakü'de oynayacağı Galler ve İsviçre karşılaşmaları için "Biz Azerbaycanlı kardeşleri olarak her zaman Türkiye'nin yanındayız. Biz Azerbaycanlılar, Azerbaycanlı Gaziler, Türkiye A Milli Takımı'nı kendi takımımız gibi görüyoruz. Türkiye'nin yanındayız. Türkiye de her zaman bizi destek oldu. Biz de desteğimizi bir kardeş gibi eksik etmiyoruz. Biz birliğimizi, desteğimizi Türkiye'nin arkasında olduğumuzu göstereceğiz. İnşallah galip gelen taraf olacağız. Tüm dünyaya kardeş olduğumuzu gösteriyoruz. Hem Türkiye hem de Azerbaycan tek bir demir yumruk altında birleşiyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Galatasaray'ı çok seviyorum"

Galatasaray taraftarı olduğunu ve maçları sürekli takip ettiğini söyleyen Karabağ Savaşı Gazisi Hasan Mehdiyev, "Galatasaray'ı çok seviyorum. Savaştan önce de çok yakından takip ediyordum. Hastanede olacağım için Türkiye A Milli Takımı'nın maçını stattan izleyemeyeceğim televizyondan izleyeceğim. Kalbim, gönlüm Türkiye ile olacak. Kardeş ülkeye ve kendi evinize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi ziyaret etsin isteriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a geleceğini öğrenen gaziler, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu açık olsun, kendi evine geliyor. İnşallah kısmet olursa görüşmek bize de nasip olur. Askeri Geçit Töreni'nde görüşmek kısmet olmadı ama bizi hastanede ziyaret ederse görüşmek istiyoruz. Erdoğan'ın çok emeği oldu. Onun için Şuşa ziyareti çok değerli ve çok güzel bir mesaj olacak. Herkes Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini görüyor" dedi. Gazilerin yeğeni Ali Aliyev de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam göndererek, "Recep Tayyip Erdoğan'a bize yardım ettiği için çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Son dakika haber! Karabağ Savaşı Gazileri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: 'Geçit töreninde görüşmek kısmet olmadı, bizi ziyaret etmesini isteriz'
Son dakika haber! Karabağ Savaşı Gazileri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: 'Geçit töreninde görüşmek kısmet olmadı, bizi ziyaret etmesini isteriz'
Son dakika haber! Karabağ Savaşı Gazileri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: 'Geçit töreninde görüşmek kısmet olmadı, bizi ziyaret etmesini isteriz'
Son dakika haber! Karabağ Savaşı Gazileri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: 'Geçit töreninde görüşmek kısmet olmadı, bizi ziyaret etmesini isteriz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş

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Son dakika haber! Karabağ Savaşı Gazileri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj: "Geçit töreninde görüşmek kısmet olmadı, bizi ziyaret etmesini isteriz" - Haberler Spor
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