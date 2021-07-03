Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kemerburgaz-Hasdal kavşakları arasındaki havai enerji nakil hatlarının montaj çalışmaları nedeniyle 6-9 Temmuz'da gece yarısından saat 05.00'e kadar 5-15 dakikalık aralıklarla yol trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometresinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Muğla-Tavas-Kale yolunun 60. kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 15.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer Yolunun 16. kilometresinde yapılacak patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-15.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Tokat-Sivas yolunun 24-25. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten devam ediyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 31, 48 ile 55. kilometrelerinde bulunan Çavuşlu, Solaklı ve İyidere köprülerinde derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Datça-Marmaris yolunun 12-24. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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