Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa Batı ve Karacabey kavşaklarının her iki istikamette 19. kilometresinde yol çalışması nedeniyle ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrısköyü kavşakları 0-1. kilometreleri Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı'nda (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları yürütüldüğünden, Samsun yönünden trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında (Gaziantep Çevre Yolu) köprülü kavşak ve köprülü alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19. ve 46-47. kilometrelerinde, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Turhal-Tokat yolunun 23. kilometresinde kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı