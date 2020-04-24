Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 42-44. kilometrelerinde, araç üst geçidi orta ayak imalatları yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı her iki yönde iki şeritten sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan tehlikesi dolayısıyla 23-25. kilometreler arasında Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Kavşağı-Onur Kavşağı 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldığından, ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova kavşağı üzerinden devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir Ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niksar-Tokat yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından, ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Of-Çaykara-Karaçam yolunun 40. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

İspir-Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 34-36. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yarın 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA