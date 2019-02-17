Kara Yollarında Durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü viyadük çalışmaları sebebiyle tek yön trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.
Menemen-Manisa yolunun 4. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, Ankara - Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde ise servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Pozantı-Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde otoyol bağlantı kavşağında yol yapım, Bartın-Safranbolu yolunun 36-37. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerindeki çalışmalar nedeniyle tüneller aralıklı olarak kapatılacak, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan devam edecek.
Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Siirt -Kurtalan ayrımı 40-41. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.