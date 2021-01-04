Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti

Kara para akladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz iddiaları yalanlamış, 'Türkiye'ye geliyorum' demişti.

İŞLERİNİ BAHANE GÖSTERDİ

TRT'de yer alan habere göre; Korkmaz, dönüş tarihi gelince yeni bir açıklama yaparak kararından vazgeçtiğini söyledi. Korkmaz, "İstanbul'a dönecektim fakat bugün hukukçularımızla yaptığımız değerlendirme neticesinde; hukukçularım bana döndüğüm zaman bir yurt dışı çıkış yasağıyla karşılaşabileceğimi ve Avrupa'daki işlerimi tamamen bitirerek öyle dönmem gerektiğini dile getirdiler." dedi.

KORKMAZ YENİ TARİH VERDİ

İşlerini bahane olarak gösteren Korkmaz yeni bir tarih de vererek, "Onların tavsiyesi üzerine burada birkaç hafta içerisinde tüm işlerimi yoluna sokarak öyle döneceğim." ifadelerini kullandı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracılığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürülmüştü. Şu anda yurt dışında olduğu bilinen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "dolandırıcılık ve banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" suçlarından verilen yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükmünün 17 Kasım tarihinde, mal varlıkları üzerinde olan tedbirin ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 6 Kasım tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.

CANLI YAYINDA MEYDAN OKUMUŞ VE BUGÜN DÖNECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Hakkındaki iddialar ve gözaltı kararı sonrası gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalındaki programına konuk olan Sezgin Baran Korkmaz, kendisine yönelik suçlamaları kesin bir dille reddederek Türkiye'ye dönmekten korkmadığını belirtmişti. Özdemir'in "Ne zaman döneceksiniz?" sorusuna Korkmaz, "Ayın 4'ünde Türkiye'deyim. Kaçmam için benim aranmam veya yurt dışı çıkış yasağımın olması lazımdı. Benim hala yurt dışı çıkış yasağım yok. Ben 13 gündür Lüksemburg'dayım. Hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki kaçayım" cevabını vermişti.