Kara para aklama operasyonunda dikkat çeken görüntüler! SBK Holding'e ait havayolu şirketinin tabelası değiştirilmiş

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, SBK Holdinge ait havayolu şirketinin tabelasının 23 Aralık tarihinde söküldüğü, operasyon günü olan bugün ise Falkon adlı bir şirkete ait tabelanın takıldığı görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HAVAYOLU ŞİRKETİNİN TABELASI 23 ARALIK'TA SÖKÜLMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan görüntülerde, SBK Holding'e ait havayolu şirketinin tabelasının 23 Aralık tarihinde söküldüğü, operasyon günü olan bugün ise Falkon adlı bir şirkete ait tabelanın takıldığı görülüyor.

ŞİRKETİ POLİS TAKİBİNDEN KAÇIRMAYI HEDEFLEDİLER

Öte yandan polis bu görüntülerin ardından şüphelilerin, operasyonun yapılacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve havayolu şirketini polis takibinden kaçırmaya hedeflediklerinin değerlendirdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı