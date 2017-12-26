Kara Mustafa Paşa İçin Mevlit Okutuldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa için mevlit okutuldu.



Merzifon Gençleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından vatandaşlara helva dağıtıldı.



Dernek Başkanı Mustafa Koçak, Kara Mustafa Paşa'yı vefatının 334. yılında rahmet, minnet ve dua ile andıklarını söyledi.



"Kara Mustafa Paşa'mızla gurur duyuyoruz" diyen Koçak, şunları kaydetti:



"Paşamız kendisini, devletinin ve milletinin istikbali için adamış büyük bir devlet adamıydı. Paşamız asla başarısız bir komutan değildi. Çünkü gerçekleştirmek istediği kızıl elması, ülküsü, amacı vardı. Bu amaçlarını gerçekleştirirken ihanete uğradığı için başarılı olamadı. Belki başarılı olsaydı şuan ki Türkiye daha farklı olacaktı. Paşamızı rahmetle, minnetle anıyorum. Allah ruhunu şad etsin. Paşamızın torunları olarak bir vefa örneği sergilemek istedik. Paşamızın 1966 yılında yaptırdığı ve ismini taşıyan Kara Mustafa Paşa Cami'nde hemşehrilerimizle buluştuk."