Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 40 öğrenci, 3 saatte kurtarıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim gören 40 öğrenci, kar ve tipi nedeniyle köy yolu kapanınca içinde bulundukları servis araçlarında mahsur kaldı. Öğrenciler, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yüksekova ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyünde oturan 40 öğrenci, taşımalı sistemle eğitim gördükleri Değerli köyündeki okullarından evlerine gitmek için yola çıktı. Öğrenciler, köy yolunun 7'nci kilometresinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Servis şoförleri, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine Yüksekova'dan yola çıkan karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla mahsur kalan öğrencileri kurtarıp köylerine ulaştırdı.Öğrencilerden Müslime Hividar Atsız, "Sabah saatlerinde Değerli köyünde bulunan okulumuza gittik. Okul çıkışında tekrardan Yürekli köyüne doğru yola çıktık. Ancak yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldık. Bunun üzerine servis şoförü hemen yetkililerden yardım istedi. Karla mücadele ekipleri gelerek bizi kurtardı" diye konuştu.