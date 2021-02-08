DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
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DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı

08.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:05

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle ağır hasar gören elektrik şebekesi, ekiplerin hummalı çalışması ile onarılarak, 153 yerleşim birimine yeniden elektrik verilmesi sağlandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle ağır hasar gören elektrik şebekesi, ekiplerin hummalı çalışması ile onarılarak, 153 yerleşim birimine yeniden elektrik verilmesi sağlandı.

DEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle iletim hatları kilolarca ağırlığa ulaşan buz ve kar nedeniyle koptu, 93 elektrik direği devrildi ya da hasar gördü.

İlçeye bağlı 153 kırsal mahalledeki 8 bin aboneye enerji sağlayan 327 trafo, hasar nedeniyle devre dışı kaldı.

Yaklaşık 30 bin vatandaşın bir gecede enerjisiz kalması üzerine DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı arıza onarım bakım ekipleri harekete geçti.

İl merkezi ve çevre ilçelerdeki ekiplerin de desteğiyle söz konusu bölgedeki arızaya müdahale edildi.

Onarım çalışmaları için temin edilen bir tır dolusu malzeme de kısa süre içerisinde ilçeye ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, ekiplerin 72 kilometre uzunluğundaki iletim hattını kontrol ettiğini, kırılan, yıkılan veya yan yatan 93 direği onardığını, 80 direk arasında kopan iletim hatlarını yenilediğini belirtti.

Ekiplerin onarım çalışmaları sırasında doğa koşulları ve ulaşım sorunu nedeniyle zorlandığına dikkati çeken Yaka, şunları kaydetti:

"Zaman zaman köylülerin temin ettiği binek hayvanlarla dereleri geçen ekiplerimiz, bazen de çok soğuk suda yürüyerek karşı kıyıya ulaşmak zorunda kaldı. Uzun ve zorlu çalışma sonunda Çermik ilçesine bağlı 153 yerleşim biriminin tamamına yeniden elektrik verildi. Hedefimiz her şartta abonelere kesintisiz enerji vermek. Ekiplerimiz eğitim, moral ve motivasyon olarak en güç şartlarda bile görevlerini yerine getirmeye hazır."

DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı
DİYARBAKIR - Kar ve fırtınada hasar gören elektrik şebekesi ekiplerin zorlu çalışması ile onarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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