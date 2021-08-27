Kapya biberinde hasat başladı, çiftçi umutlu
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Kapya biberinde hasat başladı, çiftçi umutlu

Kapya biberinde hasat başladı, çiftçi umutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salçalık biber yetiştirilen Bursa'nın Mustafakemalpaşa'nın Çeltikçi Mahallesi'nde hasat başlarken, verim ve fiyatlar çiftçiyi memnun etti.

Salçalık biber yetiştirilen Bursa'nın Mustafakemalpaşa'nın Çeltikçi Mahallesi'nde hasat başlarken, verim ve fiyatlar çiftçiyi memnun etti.

S.S. Çeltikçi ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Halit İlhan, geçer yılla kıyaslandığında 'yağ biberi', 'salçalık biber' ve 'kırmızı biber' olarak da bilinen kapya biberinde verimli bir hasat dönemine başladıklarını söyledi. Yaklaşık 15 bin dekar araziye ekilen salçalık biberden bu yıl 60 bin ton mahsül beklediklerini kaydeden İlhan, artan girdi maliyetlerinin ise üreticinin belini büktüğünü ifade etti.

Kapya biberi 1,80 liraya müstahsilden alınıyor. 2,20 TL'den ise Türkiye'nin çeşitli vilayetlerindeki hallere gönderiliyor.

Başta Çeltikçi olmak üzere Koşuboğazı, Yumurcaklı, Adaköy Tepecik ve Ovaazatlı ile birlikte Karacabey'in Beyköy ve Ovaesemen mahallelerinde yetiştirilen kapya biberinde hasadın kasım ayına kadar sürdüğünü kaydeden Kooperatif Başkanı Halit İlhan şöyle konuştu:

"Yağ biberi yöremizin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor, salça, ketçap ve dondurulmuş gıda olarak dünyaya yayılıyor. Geçtiğimiz yıl baz alındığında bu yıl rekolte ve kalite güzel. 2019'da 3 TL'den satılan biberimiz geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle 1 TL'ye kadar düştü. Bu yıl müstahsilden kilosunu 1.80 TL'den alıyor, hallere ise 2.20 TL'den gönderiyoruz. Daha çok salça, ketçap ve dondurulmuş gıda fabrikalarıyla çalışıyoruz."

Maliyetlerin arttığına işaret eden Halit İlhan, "Gübrede ve mazotta yüzde yüzü aşan artış oldu. Gübre geçen sene 90-95 TL bandındaydı. Şu an 250 TL'ye kadar çıktı. Keza mazot 3.75 TL'den 7.40 TL'ye çıktı. Devletimiz bu sıkıntılara çare bulmalıdır" dedi.

(İHA)

Kapya biberinde hasat başladı, çiftçi umutlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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