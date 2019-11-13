- Kapkaççı Kadını Metrelerce Sürükledi
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- Kapkaççı Kadını Metrelerce Sürükledi

- Kapkaççı kadını metrelerce sürüklediTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir kapkaççı kadının çantasını çalarak metrelerce sürükledi.

13.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:15
- Kapkaççı Kadını Metrelerce Sürükledi

- Kapkaççı kadını metrelerce sürükledi

- ABD'nin Teksas eyaletinde bir kapkaççı kadının çantasını çalarak metrelerce sürükledi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Galleria alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlerden çıkan kadının çantasını çaldı. Talihsiz kadının metrelerce sürüklenirken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Kapkaççı Kadını Metrelerce Sürükledi
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