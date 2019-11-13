- Kapkaççı Kadını Metrelerce Sürükledi
- Kapkaççı kadını metrelerce sürüklediTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir kapkaççı kadının çantasını çalarak metrelerce sürükledi.
13.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:15
- Kapkaççı kadını metrelerce sürükledi
TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bir kapkaççı kadının çantasını çalarak metrelerce sürükledi.
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Galleria alışveriş merkezinde yürüyen merdivenlerden çıkan kadının çantasını çaldı. Talihsiz kadının metrelerce sürüklenirken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: - Kapkaççı Kadını Metrelerce Sürükledi