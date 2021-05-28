Kapanma döneminde ihtiyaç kredisi başvuruları yüzde 30 azaldı

Tam kapanma dönemini mayıs ayının ilk 10 günü ile karşılaştıran Hesapkurdu.

Tam kapanma dönemini mayıs ayının ilk 10 günü ile karşılaştıran Hesapkurdu.com, ihtiyaç kredisi başvurularında yüzde 30, taşıt kredisi başvurularında yüzde 13 ve konut kredisi başvurularında yüzde 4'lük düşüş yaşandığını açıkladı. Hesapkurdu.com Genel Müdürü Ömer Paksoy, "Haziran ayından itibaren yarım kalan harcama, tatil ve yatırım gibi planların yeniden gündeme gelmesiyle tüm bireysel kredi ürünlerine olan talebin artacağını öngörüyoruz" dedi.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar finansal güvenceyi vatandaş için daha da önemli hale getirdi. Kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un nisan ayında açıkladığı verilere göre 2020'nin son ve 2021'in ilk çeyreğindeki bireysel kredi başvuruları karşılaştırdığında tüm bireysel kredi türlerine başvurular artmış, ilk sırada yüzde 18,7 ile ihtiyaç kredileri gelmişti. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma sürecinde ise tablonun seyri değişti. Tam kapanma dönemini mayıs ayının ilk 10 günü ile karşılaştıran Hesapkurdu.com, ihtiyaç kredisi başvurularında yüzde 30, taşıt kredisi başvurularında yüzde 13 ve konut kredisi başvurularında yüzde 4'lük düşüş yaşandığını açıkladı. Bu oran kredi kartı başvurularına ise yüzde 28 olarak yansıdı.

"VATANDAŞ TÜM OLASILIKLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAYI ÖĞRENİYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ömer Paksoy, "2021 yılının ilk çeyreğindeki bireysel kredi başvurularına bakıldığında konut kredisi başvurularında yüzde 2 gibi ufak bir artış görülürken, ihtiyaç kredilerinde yüzde 19, taşıt kredisi başvurularında ise yüzde 7'lik bir artış söz konusuydu. Mayıs ayında ise tam kapanmayla birlikte tüm bireysel kredi ürünleri için yapılan başvurularda önemli bir düşüş yaşandığı görülüyor" dedi.

KADEMELİ NORMALLEŞME BİREYSEL KREDİLERE OLAN TALEBİ ARTIRACAK

Kademeli normalleşmenin ikinci basamağı için gözlerin çevrildiği haziran ayından itibaren, özellikle ihtiyaç kredisi başvurularında yeniden bir artış beklediklerine de değinen Ömer Paksoy, "Kademeli normalleşme, hem bireylerin hem de işletmelerin, uzun süredir tam kapasiteyle çalışamayan pek çok müteşebbisin morallerini düzeltmek için umut vaat ediyor. Dolayısıyla yarım kalan harcama, tatil ve yatırım gibi planların yeniden gündeme gelmesi olası. Bu durumun tüm bireysel kredi ürünlerine olan talebi artıracağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı