Kapalıçarşı'da altın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kapalıçarşı'da altın

02.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:32
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 458,20 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 458,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 743,00 lira, Cumhuriyet altını 458,20 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 458,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Bunlar da ilginizi çekebilir

NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı

SALI

ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 457,60457,80458,00458,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.016,003.037,003.020,003.041,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 418,00422,00418,00422,00
Lira(Tam) Ziynet 2.947,002.967,002.951,002.971,00
Yarım Ziynet 1.474,001.484,001.475,001.485,00
Çeyrek Ziynet 737,00742,00738,00743,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor
Güne 5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne 5 lira düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Garo Paylan Bülent Arınç Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Beyonce Kenan Işık Serdar Ortaç
Spor Şenol Güneş Mbaye Diagne Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kapalıçarşı'da altın - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 17:44:39. #1.15#
title