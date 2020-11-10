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Kapalıçarşı'da altın

10.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:51
Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 494,40 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 494,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.278,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 494,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 492,30 492,50 494,20 494,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.244,00 3.265,00 3.257,00 3.278,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 449,00 453,00 450,70 454,70
Lira(Tam) Ziynet 3.170,00 3.190,00 3.182,00 3.202,00
Yarım Ziynet 1.585,00 1.595,00 1.591,00 1.601,00
Çeyrek Ziynet 793,00 798,00 796,00 801,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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