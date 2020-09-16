Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artarak 473,80 liradan tamamladı.
16.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:30
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,9 artarak 473,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 768,00 lira, Cumhuriyet altını 3.142,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazanarak 473,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|469,60
|469,80
|473,60
|473,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.095,00
|3.116,00
|3.121,00
|3.142,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|428,00
|432,00
|432,00
|436,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3,025,00
|3.045,00
|3.050,00
|3.070,00
|Yarım Ziynet
|1.512,00
|1.522,00
|1.525,00
|1.535,00
|Çeyrek Ziynet
|756,00
|760,00
|763,00
|768,00
Kaynak: AA
Haber Yorumları
500