Kapalı Çarşı yönetiminden korona virüs iddialarına yanıt Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, sosyal medyada yayılan Kapalıçarşı'da korona virüs vak'ası tespit edildiği haberlerini yalanladı.

Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, sosyal medyada yayılan Kapalıçarşı'da korona virüs vak'ası tespit edildiği haberlerini yalanladı. Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Kapalıçarşı'da kesinleşmiş bir korana virüsüne dair pozitif bir test sonucu yoktur, böyle bir test elimize ulaşmamıştır. Dolasıyla bu sadece spekülatif haberden ibaret" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Ankara'da yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk 'korona virüs' vak'asına rastlandığını açıklamasının ardından ülke genelinde önlemler alınmaya başlandı. Sosyal medyada dolaşan bir haberde ise Kapalı Çarşı içerisinde korona virüsü vak'ası tespit edildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili basın toplantısın düzenleyen Kapalı Çarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Sosyal medyada bir kuyumcu dükkanının çalışanlarına korona virüs bulaşması nedeniyle kapatıldığı iddialarını hatırlatan Kurtulmuş, "İddia edilen aile ile ilgili 9 Mart tarihinde Sağlık Bakanlığı'nda Covid 19 olarak gösterilen virüsün negatif çıktığıyla ilgili belgeler şu an elimde. Aileyle görüştüm bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntılarının olmadığını, hastanede de bir zatürre teşhisiyle olduklarını ifade ettiler. Bunun dışında Kapalıçarşı'mızda kimde olduğunu bilmediğimiz bir çalışan isminden bahsediliyor. Bununla ilgili de bir belge gelecek. Kapalıçarşı'da kesinleşmiş bir korana virüsüne dair pozitif bir test sonucu yoktur. Dolasıyla bu sadece spekülatif haberden ibaret" ifadelerini kullandı.

Tarihi Kapalıçarşı'nın dezenfektasyonunun İBB ekipleri ile birlikte planlandığını vurgulayan Kurtulmuş, "Özel kimyasallarla, bu akşam Kapalıçarşı'da bir temizlik yapılacak. Biz bunlarla ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kapalıçarşı yılda 43 milyon insanın girip çıktığı bir yer. Dolayısıyla burası ülkemizin en çok ziyaret edilen bölgesi, bir ticaret merkezi, turizm merkezi, bir yaşam merkezi. 559 yıllık tarihi itibariyle de çok büyük tecrübelere sahip. Burayı tabi ki turistler ziyaret ediyor. Biz bu konuda hassasız, hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Anonslarımızla, SMS'lerimizle, bilgilendirmelerimizle bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" dedi.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da uzun süredir kapalı olan bir kuyumcu dükkanını hakkındaki sorular üzerine, "O ailede şöyle bir yapı var; onlar dönem dönem tatile gittiklerinde dükkanlarından birini kapatan bir aile. Birkaç tane dükkanları var. Oğullarıyla ilgili ben gelinleriyle konuştum, 'cumadan beri kapalıyız' dediler. Bunu hastalığa bağlıyorlar. Bunda çok panik yapacak bir husus gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA