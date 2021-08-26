Kanye West'in yeni albümünü sadece müzik tutkunları değil, dolandırıcılar da bekliyor
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Kanye West'in yeni albümünü sadece müzik tutkunları değil, dolandırıcılar da bekliyor

Kanye West'in yeni albümünü sadece müzik tutkunları değil, dolandırıcılar da bekliyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Kaspersky, Kanye West'in çıkış tarihi yaklaşan son albümünü çevreleyen ilginin Temmuz-Ağustos 2021 aylarından itibaren siber suçluları da harekete geçirdiğini keşfetti.

Kaspersky, Kanye West'in çıkış tarihi yaklaşan son albümünü çevreleyen ilginin Temmuz-Ağustos 2021 aylarından itibaren siber suçluları da harekete geçirdiğini keşfetti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, son birkaç aydır dünya Kanye West'in son albümü Donda'ya dair gelişmeleri takip ediyor. Kanye West albümü bitirmek için bütün bir stadyumu kiraladı ve kendini içeri kilitledi. Ardından stadyumun çatısı altında çeşitli özel efektler ve havaya yükselme gibi gösteriler yaptı.

Kaspersky, çıkış tarihi yaklaşan albümü çevreleyen ilginin Temmuz-Ağustos 2021 aylarından itibaren siber suçluları da harekete geçirdiğini keşfetti.

Uzmanlar bu dönemde resmi albümü paylaşma vaadiyle ortaya çıkan birkaç tehlikeli program ve sahte bağlantı örneği bulmayı başardılar. Özellikle kendini yeni parçalara ait medya dosyaları gibi gösteren iki reklam yazılımı uzmanların ilgisini çekti.

Diğer örnekler arasında çeşitli dolandırıcılık türleri de mevcut bulunurken, ilk alternatifte kullanıcılara sözde albümü indirmek için bir bağlantı veriliyor ve ardından ankete katılmaları, robot olmadıklarını onaylamaları isteniyor.

Anket ne kadar kazanıyorsunuz, zengin olmak istiyor musunuz tarzı bir dizi soru içeriyor. Anket tamamlandıktan sonra kullanıcı Bitcoinden para kazanma vaadi sunan bir dolandırıcılık web sitesine yönlendiriliyor. Tabii ki işin sonunda albüme dair herhangi bir şey olmadığı gibi, Bitcoin milyoneri olmak isteyen kullanıcıların gözünü boyayarak dolandırıcılığı daha derine çekme riski de var.

İkinci örnekte kullanıcı albümü içeren bir arşive bağlantı bulduğunu sanıyor. Ancak bu arşivde sadece kötü amaçlı yazılımı bulaştıran araçlar yer alıyor. İndirdiği paketi açan kullanıcının cihazına virüs bulaşıyor.

"Resmi platformlar üzerinden içeriğe erişmek daha güvenli"

Kaspersky, bu tarz dolandırıcılık girişimlerinden korunmak isteyenler için şu önerilerde bulundu:

"Yalnızca App Store, Google Play, Spotify, Apple Music gibi resmi platformlar üzerinden içeriğe erişmek daha güvenlidir. Bunlardaki uygulamalar ve dosyalar da yüzde 100 güvenli olmayabilir, ancak en azından platform temsilcileri tarafından kontrol edilirler ve bazı filtrelerden geçerler. Tıklamadan önce bağlantıyı kontrol edin. URL'yi önceden görüntülemek için üzerine gelin, yazım hatası ve diğer düzensizlikleri arayın. Bazen e-postalar ve web siteleri gerçekmiş gibi görünür. Bunların gerçekliği siber suçluların ödevlerini ne kadar iyi yaptıklarına bağlı olarak değişir.

Ancak köprüler büyük olasılıkla yazım hatalarıyla sizi farklı adreslere yönlendirecektir. Dolandırıcılık girişimini buradan anlayabilirsiniz. Arkadaşlarınız veya akrabalarınız tarafından gönderilen beklenmedik dosyaları açmamaya çalışın. Fidye yazılımı, hatta casus yazılım olabilirler. Cihazlarınıza güvenilir bir güvenlik çözümü kurun ve tavsiyelerine uyun. Bu güvenlik çözümleri, sorunların çoğunu otomatik olarak çözecek ve gerektiğinde sizi uyaracaktır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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Kanye West'in yeni albümünü sadece müzik tutkunları değil, dolandırıcılar da bekliyor - Haberler Ekonomi
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