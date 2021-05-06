KANUNİ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'DE Kİ İLK GÖREVİ İÇİN DEMİR ALDI

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta ki Filyos Limanı'nda hazırlıklarını tamamlayan Kanuni Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk görevi için Sakarya Gaz Sahası'na hareket ettiğini açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta ki Filyos Limanı'nda hazırlıklarını tamamlayan Kanuni Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki ilk görevi için Sakarya Gaz Sahası'na hareket ettiğini açıkladı.

Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na Karadeniz'deki ilk sondaj faaliyeti için 14 Kasım'da ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi'nin ilk olarak kule montajı tamamlandı. Ardından diğer hazırlıklarını sürdüren Kanuni, Karadeniz'deki ilk görevi için demir aldı. Sakarya Gaz Sahası'na hareket eden gemi, Fatih Sondaj Gemisi ile birlikte doğalgaz arama çalışmalarında görev alacak.

TWİTTERDAN DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, twitterdan yaptığı açıklamada, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

KANUNİNİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı