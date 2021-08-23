'Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin temeli atılıyor
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'Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin temeli atılıyor

'Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin temeli atılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm vatandaşlardan dua alacak uluslararası alanda 'Hospice' diye bilinen 'Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi' projesinin temelini Pazartesi günü atıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm vatandaşlardan dua alacak uluslararası alanda 'Hospice' diye bilinen 'Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi' projesinin temelini Pazartesi günü atıyor.

İnsan odaklı hizmetleri yürüten Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından tıbbi olarak her türlü müdahalenin yapıldığı ancak, tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla yapılacak olan 'Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi' projesinin temel atma töreni 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü gerçekleşecek.

Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'ni 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile en güzel bir proje' diye niteleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla projelendirilen çalışmanın kaba inşaatının Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanacağını iç tefrişatının ise hayırsever iş insanı Saffet Arslan tarafından üstlenildiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile işbirliği halinde Hospice diye bilinen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin ihtiyacı hissedilen bir proje olduğunu vurgulayarak, "Hastanelerde 'artık tedavimiz bitti, evinize götürün' dediklerinde, nekahet dönemi dediğimiz o dönemde bakılacak, kalınacak yer anlamına gelen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Saffet Arslan, hayırsever eskimez dostumuz da büyük destek vermek suretiyle, biz sembolik temelini atacağız. İskeletini biz yapacağız, kalan kısmını da bir bakıma o yapmış oluyor. İnsan odaklı bu projemiz her yerde yok. Türkiye'de bir ya da iki yerde var. Kayseri bu önemli projeye imza atmış oluyor" diye konuştu.

Kayseri'de de bir ilk olacak ve 3 bin 324 metrekare toplam inşaat alanına inşa edilecek Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi projesinde, hasta ve bir refakatçinin olacağı 24 ayrı hasta odasının yanı sıra Hobi Odası, Poliklinik Odası, Dinlenme Odası, Hemşire Odası, Sosyal Alanlar da yer alacak. Projenin temeli Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi Erciyes Üniversitesi karşısında 22 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'da atılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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