Kanola Dalga Dalga Yayılıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç yıl önce 300 dönüm ile başlayan kanola üretimi dalga dalga yayılıyor. Üretimi 3 yılda 14 kat artan Kanola'nın yetiştirildiği alan 4 bin 200 dönüme çıktı. Hasat, 15 Haziran'da başlayacak.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bu yıl 4 bin 200 dönüm alanda gerçekleştirilen knola yetiştiriciliğini yerinde incelemek üzere Sungurpaşa ve Boğazköy'de bulunan tarlaları ziyaret etti. Aynı zamanda kanola yetiştiricisi olan Ziraat Odası Meclis Başkanı Galip Duyan ile tarlaları gezen Çelik, İnegöl'ün önümüzdeki yıllarda kanoladan büyük gelirler elde edeceğini vurguladı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "300 dönümle başladığımız ekimlerimiz 4 bin 200 dönüme yükselmiş durumdadır. 700-800 dönümü Boğazköy'de, 3 bin 500 dönümü de Sungurpaşa'da olmak üzere toplam 4 bin 200 dönüm alanda kanola yetiştiriciliği yapılıyor. Zaman zaman bazı ürünlerde tıkanma oluyor, sektörde sorun yaşanıyor. Geçen sene nasıl yabanmersinini İnegöl'e sokup toprak tahlillerini yapıp kazandırdıysak Kanola da bunlardan bir tanesiydi. Kanola üretimimiz çok güzel gidiyor" dedi.

Başkan Çelik, "Kanola dönümünde 200-400 kilo arasında verim veriyor. Kilosu 1,7-1,8 TL civarında tutuyor. Aynı zamanda Kanola'nın 50 kuruş desteklemesi var. Dönüm başına 17 lira da mazot desteklemesi var. Dönüm başına verimi 700'lere de çıkabiliyor. Kanola ayrıca yağla ilgili bir bitki. İnşallah önümüzdeki yıllarda 10-20 bin dönüme çıkaracağız, bizim için güzel bir gelir kaynağı olur. İklimimize ne uyar diye bakarak yeni bitki araştırmaları yapıyoruz. Bugün de bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Çelik, "Havzalara göre desteklemelerde ilk havza açıklandığında İnegöl de kanolaya destek yoktu. İki kez Ankara'ya gitmek suretiyle Kanolaya da destekleme getirttik" diye konuştu.

Kanola yetiştiricisi olan Ziraat Odası Meclis Başkanı Galip Duyan ise, "Kanola bölgemizde buğday ve Ayçekirdeğine alternatif bir bitki oldu. 3 yıldır ekimi sürüyor. Toprak yapısı seçmeyen bir bitki olduğu için her tür toprakta yetişiyor. Gelir açısından diğer ürünlerden daha iyi gelir elde ediliyor. Toprak işlemesi buğday ve ayçekirdeğinden daha basit. Tek sıkıntısı otla mücadelemiz oluyor. İki kez otla mücadele yapıyoruz, bir sefer de böcek ve haşerelerle mücadele ediyoruz" diye konuştu. - BURSA