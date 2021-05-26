Kanarya'dan nokta atışı dünya yıldızı transferleri! İşte 2021-22 model Fenerbahçe
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Kanarya'dan nokta atışı dünya yıldızı transferleri! İşte 2021-22 model Fenerbahçe

Kanarya'dan nokta atışı dünya yıldızı transferleri! İşte 2021-22 model Fenerbahçe
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Başkan Ali Koç, Sarı-Lacivertliler'in transfer rotasını seçim açıklamasında vermişti. Koç, takımın %70'inin hazır olduğunu ve ufak dokunuşlara ihtiyacı olduğunu belirtmişti. Fenerbahçe'nin öncelikli hedefleri Giroud, Muriqi, Boateng, Mustafi, David Luiz, Shaqiri gibi isimler. Doğan Alemdar, Enis Destan ve Burak İnce de genç takviyesi olarak düşünülüyor.

Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki sezon transferde nokta atışı yapmak istiyor. Lemos, Tisserand, gibi kapalı kutu futbolcularla vakit kaybedilmeyecek. Tecrübeli ve bonservissiz isimler hedefte.

FORVETE GIROUD VE VEDAT

Samatta, Thiam gibi isimlere teşekkür edilecek. Chelsea'den boşa çıkacak 34 yaşındaki Fransız golcü Giroud ve Lazio'nun kiralık yollamak istediği Vedat'la temasa geçildi. Forvet hattında olması beklenen isimler Valencia, Muriqi ve Giroud. Sörloth'un adı geçiyor ama bu ihtimal düşük. Altınordu'nun 18 yaşındaki golcüsü Enis Destan da yatırım amaçlı olarak düşünülüyor. Kanat bölgesinde ise Edin Visca transferinin olumlu sonuçlandığına yönelik iddialar var. Shaqiri de adaylar arasında. Visca'nın formayı giymesine yüksek ihtimal verilirken, Shaqiri'nin durumu da kuvvetli görülüyor.

ORTA SAHAYA DORUKHAN VE BURAK

Luiz Gustavo'nun ayrılma ihtimali çok güçlü. Ozan Tufan için de teklifler var ama Başkan Ali Koç, çok astronomik bir teklif gelmedikçe Ozan'ın gitmesine karşı. Önümüzdeki sezon orta sahada olması beklenen isimler; Dorukhan, Ozan, İrfan Can, Mert Hakan ve Sosa. Maliyeti düşük bir ön libero takviyesi de eklenebilir. Al Ahli'den ayrılması beklenen Fejsa, bonservisini halledebilirse kadroya kazandırılacak.

STOPER HATTI SİL BAŞTAN

Sarı-Lacivertliler, Tisserand ve Lemos ile yolları ayırmak istiyor. Atilla Szalai için de teklifler var ancak öncelik kalması yönünde. Bayern'den ayrılan Boateng, Arsenal'da mukavelesi dolan David Luiz, ciddi adaylar arasında. Schalke'den boşa çıkan Shkodran Mustafi'nin durumu da yoklanıyor. Stoper hattı bilinen ve tecrübeli isimlerle oluşturulacak.

ALTAY'IN SATILMA İHTİMALİ

Fenerbahçe'nin Belçika'ya kiralık yolladığı kaleci Berke Özer, bu sezon kadroda olacak. Harun Tekin'le ise yollar ayrılıyor. Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar için bir girişim var. Altay Bayındır'ın ayrılması halinde Doğan Alemdar bitirilecek, Mert Günok için de girişim yapılacak.

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