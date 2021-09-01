Kanarya'da ayrılık rüzgarları esiyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi
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Kanarya'da ayrılık rüzgarları esiyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi

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Fenerbahçe, Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos'un Belçika ekibi Beerschot'a kiralandığını açıkladı. Böylece iki sezonda F.Bahçe'den Belçika'ya giden Berke Özer, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey, Samatta ve Zanka isimlerine Lemos da eklendi.

Sarı-Lacivertliler'de futbolcular peş peşe takımdan ayrılmaya başladı. Bu sabah Samatta'nın Belçika ekibi Antwerp'e gönderdildiği haberinin ardından bir paylaşım da Lemos için geldi. Lemos da Belçika ekibi Beerschot'a kiralık gitti.

Kanarya'da ayrılık rüzgarları esiyor! Lemos, Belçika ekibi Beerschot'a gönderildi

BELÇİKA ALTYAPI OLDU

Belçika takımları iki sezondur adeta Fenerbahçe altyapısına dönüştü. Berke Özer, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey, Mbwana Samatta, Zanka ve Lemos, Belçika'nın yolunu tutan isimler oldu.

Kanarya'da ayrılık rüzgarları esiyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi

"YENİ LUGANO"

Lemos'a geçen sezon ilk geldiği günlerde 'Yeni Lugano' benzetmeleri yapılmıştı. Ancak Uruguaylı savunmacı sonrasında beklentilerin çok altında kaldı.

Kanarya'da ayrılık rüzgarları esiyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi
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Kanarya'da ayrılık rüzgarları esiyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi - Haberler Spor
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