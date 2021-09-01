Kanarya'da ayrılık rüzgarları esiyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi

Fenerbahçe, Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos'un Belçika ekibi Beerschot'a kiralandığını açıkladı. Böylece iki sezonda F.Bahçe'den Belçika'ya giden Berke Özer, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey, Samatta ve Zanka isimlerine Lemos da eklendi.