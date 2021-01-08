Kanadı kırık bulunup, jandarmaya teslim edilen doğana tedavi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kanadı kırık bulunup, jandarmaya teslim edilen doğana tedavi

08.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:15
Kanadı kırık bulunup, jandarmaya teslim edilen doğana tedavi

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, kanadı kırık bulunan ve jandarma karakoluna bırakılan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedaviye alındı.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, kanadı kırık bulunan ve jandarma karakoluna bırakılan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedaviye alındı. 

Mazgirt'te, arazide kanadı kırık ve bitkin olarak bulunan doğan, Elmalık Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne haber verilmesi üzerine karakola gelen görevliler ise doğanı alarak, götürdü. Doğanın, görevliler tarafından uygulanan tedavinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. 

 


Kanadı kırık bulunup, jandarmaya teslim edilen doğana tedavi
Kanadı kırık bulunup, jandarmaya teslim edilen doğana tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanadı kırık bulunup, jandarmaya teslim edilen doğana tedavi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 13:19:34. #1.15#
title