Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 751'e yükseldi
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Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 751'e yükseldi

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 193 artarak 7 bin 751'e ulaştı.

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 751'e yükseldi
06.06.2020 03:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 03:27

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 193 artarak 7 bin 751'e ulaştı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile ilgili verilerini güncelledi.

Buna göre, son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 193 artarak 7 bin 751'e, toplam vaka sayısı da 381 artarak 94 bin 328'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 824 bin 857 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 52 bin 545 olduğunu açıkladı.

Kovid-19'un halka anlatılması için 88 milyon dolarlık kampanya

Bu arada Başbakan Justin Trudeau hükümeti, Kovid-19'un her açıdan halka anlatılmasını sağlamak amacıyla 88 milyon Kanada doları (yaklaşık 444 milyon lira) tutarında reklam ve tanıtım kampanyası düzenleyecek.

Kampanyayla ilgili basına bilgi veren Başbakanlık Özel Konsey Sözcüsü Stephane Shank, Kanada Halk Sağlığı Kurumunun yürüttüğü kampanyanın genişletileceğini belirterek, paranın Kanadalıların Kovid-19'a karşı nasıl güvenli ve sağlıklı kalabilecekleri, hükümet programlarına nasıl erişileceği gibi ana başlıklarda kullanılacağını ifade etti.

Shank, "Bu kampanya ile dört ana alanda salgın boyunca Kanadalılara kritik bilgi sunmaya devam edilecek. Bunlar, halk sağlığı bilgileri, bireyler ve iş yerleri için finansal destek, turizm sektörü için seyahat tavsiyeleri ve kamu güvenliği ve güvenlik bilgileri." dedi.

Öte yandan parlamentodaki muhalefet partileri ise Kovid-19'un getirdiği sıkıntılara karşı, 88 milyon dolarlık kaynağın reklam ve tanıtıma harcanmasına tepki göstererek, paranın sağlık sektörünün ihtiyaçları için kullanılmasını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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