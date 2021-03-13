Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 434'e çıktı
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Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 434'e çıktı

13.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:11
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 434'e çıktı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının, 22 bin 434'e yükseldiğini bildirdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının, 22 bin 434'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık verilerine göre, son bir haftada kaydedilen vaka sayısı 19 bin 386 artarak 905 bin 481'e çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 851 bin 949'a yükseldi.

Son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 189 artarak 22 bin 434'e ulaştı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 25 milyon 755 bin 205 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada'da bugüne kadar toplam 2 milyon 919 bin 205 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, tam aşılama uygulanan kişi sayısı 593 bin 4 olarak kayıtlara geçti.

-Trudeau, "aşı pasaportu" fikrine sıcak bakıyor

G7 ülkeleri arasında görüşme maddesi haline gelen "aşı pasaportu" konusunda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da fikrini açıkladı.

Trudeau, aşı pasaportu uygulamasına ancak salgının sona ermesinden sonra sıcak bakabileceklerini, bu aşamada getirilecek aşı pasaportu zorunluluğunun bazı adaletsizliklere de neden olabileceğini söyledi.

Herkesi aşı olmaya teşvik ettiklerini ancak her ne sebeple olursa olsun aşı olamayan veya asla olmayacak kişilerin bulunacağını ifade eden Trudeau, aşı pasaportu uygulamasının bu insanları marjinalleştirebileceğini kaydetti.

Trudeau, "aşı sertifikaları fikri hakkaniyet meselelerini de beraberinde getiriyor. Bu uygulama, ayrımcılığa neden olabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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