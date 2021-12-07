Kamyonla 'öldürmeye teşebbüs' davası sanığına 7 ay 15 gün hapis cezası

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine kamyonu sürerek yaralanmasına neden olan sürücü Tarık Tosun, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, motosiklet sürücüsünün şikayetini geri çekmesi üzerine 'kasten yaralama'dan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

5 Ağustos'ta Kahramankazan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen olayda; kamyon sürücüsü Tarık Tosun, seyir halindeyken yol vermeme yüzünden tartıştığı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ın üzerine aracını sürdü. Kamyonun yandan çarptığı motosiklet devrilip parçalandı. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüsü sosyal medyada yer aldı. Sosyal medyada tepki çeken kamyon sürücüsü Tarık Tosun, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hazırlanan iddianamede Tosun'un, motosiklet sürücüsü Karaağaç'ı bilerek, kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs ettiği tespitine yer verildi. Kamyon sürücüsü Tosun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Öte yandan, Burak Karaağaç'ın annesi Kadriye Karaağaç, olaydan sonra DHA'a yaptığı açıklamada, olay günü oğlunun köyden döndüğünü, motoruna fasulye, yağ, peynir gibi kışlık mutfak ürünlerini yüklediklerini söyleyerek, "Yazık günah değil mi anaları niye ağlatıyorlar? Onun ekmeği o, iki tekerin üzerinde gidiyor. Kamyon sürücüsünün çalıştığı şirketin sahibi aradı bizi şikayetimizi geri çekmemiz, şikayetçi olmamamızı istedi. Bana '3 bin lira, 5 bin lira verebilirim, motoru da tanıdığım tamirciler var yaptırabilirim anlaşalım' dediler. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bırak 3 bini 3 trilyon verseler de benim oğluma yaşattıklarını silemezler" demişti.