Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor
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Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor

12.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:56

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu idarelerinde tasarrufu yansıtacak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda araç kiralanması, temsil ve karşılama gibi konulara sınırlama getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Güçlü ve kaliteli büyümenin mutlaka yakalanacağını vurgulayan Erdoğan, kamu idarelerinde tasarrufu yansıtacak önemli düzenlemeleri hayata geçireceklerini belirtti.

ARAÇ KİRALANMASINA SINIRLAMA GELİYOR

Kamuda araç kiralanması, temsil ve karşılama gibi konulara sınırlama getireceklerini ifade eden Erdoğan, "Kamu kurumlarının teşkilatlanmasını, yönetim verimliliği ve etkinliği çerçevesinde güçlendiriyoruz. Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek ve borç stoğunun artmasını engelleyecek düzenlemeler yapıyoruz" dedi.

Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor

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