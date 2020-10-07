Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
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Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

07.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:26
Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Komisyonda dün yapılan görüşmelerde, teklifin ilk 6 maddesi kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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