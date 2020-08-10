Kalp krizi geçiren özel harekat polisi toprağa verildi
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Kalp krizi geçiren özel harekat polisi toprağa verildi

Kalp krizi geçiren özel harekat polisi toprağa verildiADANA'da evindeyken ölü bulunan özel harekat polisi Eyyüp Atlı (38), mesai arkadaşları ve yakınları tarafından toprağa verildi.

10.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:25

Kalp krizi geçiren özel harekat polisi toprağa verildi

ADANA'da evindeyken ölü bulunan özel harekat polisi Eyyüp Atlı (38), mesai arkadaşları ve yakınları tarafından toprağa verildi. Ön otopsi raporunda kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Atlı'nın 6 yaşındaki oğlu Eymen, babasının tabutuna dokunarak son yolculuğuna uğurladı.

Bir süre önce izne ayrılan ve özel harekat polisi Eyyüp Atlı, eşi ve çocuğunu Konya'ya bırakarak evine döndü. Dün Çukurova ilçesindeki eve giden Anne Hatice Atlı, oğlundan haber alamayınca polisi aradı. Eve gelen ekipler içeri girdiklerinde meslektaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı. Atlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yapılan ön otopsi raporunda Atlı'nın kalp kirizi geçirdiği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından Kabasakal Mezarlığı'na getirilen Atlı'nın cenaze törenine çok sayıda meslaktaşı ve ailesi katıldı. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'de yaşamını yitiren polis memurunun yakınlarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Atlı'nın oğlu Eymen, babasının tabutuna dokunarak veda etti.

Atlı'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kalp krizi geçiren özel harekat polisi toprağa verildi

Kaynak: DHA

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