'Kalp gözümüz açık' diyerek 800 bin TL dolandıran çifte 5'er yıl hapis

ANTALYA'da, kendilerini diş hekimi ve çene cerrahı olarak tanıtan, oğluyla sorun yaşayan O.Y.'yi (75), "Kalp gözümüz açık, sana yardım ederiz" diyerek, 3 yıl boyunca yaklaşık 800 bin TL dolandıran Yücel ve Fatma Avcı çifti, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da, kendilerini diş hekimi ve çene cerrahı olarak tanıtan, oğluyla sorun yaşayan O.Y.'yi (75), "Kalp gözümüz açık, sana yardım ederiz" diyerek, 3 yıl boyunca yaklaşık 800 bin TL dolandıran Yücel ve Fatma Avcı çifti, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muratpaşa ilçesinde oturan eczacı O.Y., 3 yıl önce diş sorunu yaşadı. Kendisini diş hekimi olarak tanıtan Yücel Avcı'nın muayenesine giden O.Y., bir yandan tedavisini olurken, diğer yandan küçük oğluyla telefonda tartıştı. Konuşmayı dinleyen Yücel Avcı ve eşi Fatma Avcı, O.Y.'ye bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını aktardı. Bir süre sonra kalp gözlerinin açık olduğunu söyleyen Avcı çifti, O.Y.'ye oğlu ile yaşadığı sorunu ücret karşılığı çözebileceklerini belirtti.

Başlangıçta O.Y.'den az miktarda para alan çift, bu parayla Korkuteli ve Elmalı'daki yatırlarda kurban kesip, dua ettiklerini söyledi. O.Y., 2018 yılında eşini kaybedince Yücel- Fatma Avcı çifti, merhum için umreye gideceklerini, tüm dini dua ve vecibeleri yerine getireceklerini söyledi. Umrede kurban da keseceklerini belirten çift, bunun karşılığında O.Y.'den 225 bin TL aldı. Eşinin ölümünden dolayı psikolojik sorunlar da yaşayan O.Y.'nin bu durumunu fırsat bilen çift, iddiaya göre yaklaşık 800 bin TL dolandırdı. Yaklaşık 3 yılın sonunda dolandırıldığını anlayan O.Y. polise giderek şikayetçi oldu.SAVCI 15'ER YIL HAPİS İSTEDİAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yücel- Fatma Avcı çifti hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı. Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuksuz sanıkların şikayetçinin eşinin ölümünden dolayı yaşadığı psikolojik durumundan faydalanıp, dini inanç ve duygularını istismar ederek 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri gerekçesiyle 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca, sanıkların hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.Sanık avukatı savunmasında, özellikle müvekkili Fatma Avcı'nın suçu işlediğine dair delil bulunmadığını belirterek, her iki müvekkil hakkında öncelikle beraat verilmesini, aksi hüküm kurulacak ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme, sanıklar Yücel ve Fatma Avcı çiftini 'nitelikli dolandırıcılık suçu'ndan 5'er yıl hapis ve 3 bin TL adli para cezası ile cezalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin