Kalkınma Bankası halka arza aracılık edebilecek

21.08.2019 17:54

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz aracılığı yetki belgesi aldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Sermaye Piyasası Kurulu'nca bankamız, 'İşlem Aracılığı Faaliyeti' ve 'Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti'nde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA